В Мурманской области рост цен на автомобильный бензин в I квартале составил всего 1%

В Мурманской области индекс потребительских цен на автомобильный бензин на конец I квартала 2020 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,0 процента, дизельное топливо – 100,6 процента.

Как сообщает Мурманскстат, на конец I квартала 2020 года средняя потребительская цена одного литра бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 48 копеек, марки АИ-95 – 47 рублей 56 копеек, марки АИ-98 и выше – 51 рубль 25 копеек, дизельного топлива – 52 рубля 6 копеек.