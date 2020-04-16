Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 07:00
В Мурманской области рост цен на автомобильный бензин в I квартале составил всего 1%
В Мурманской области индекс потребительских цен на автомобильный бензин на конец I квартала 2020 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,0 процента, дизельное топливо – 100,6 процента.
Как сообщает Мурманскстат, на конец I квартала 2020 года средняя потребительская цена одного литра бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 48 копеек, марки АИ-95 – 47 рублей 56 копеек, марки АИ-98 и выше – 51 рубль 25 копеек, дизельного топлива – 52 рубля 6 копеек.
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Последние комментарии
Zdoroviak
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Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
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