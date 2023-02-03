В Мурманской области рост численности пар, воспитывающих трёх и более детей, растёт на протяжении уже нескольких лет

С начала 2022 года количество многодетных семей, проживающих в Мурманской области, увеличилось на 454, на 1 января 2023 года их число составило 9029 семей.

Такая позитивная динамика – результат планомерной работы, включающей комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми. Отметим, что рост численности пар, воспитывающих трёх и более юных северян, растёт на протяжении уже нескольких лет.

Напомним, что в 2022 году по решению губернатора Андрея Чибиса в Кольском Заполярье были внедрены новые меры поддержки многодетных семей. Так, при рождении (усыновлении) одновременно трёх и более детей выплачивается региональное единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Заполярные многодетные семьи могут получить компенсацию расходов на оплату обучения детей, по образовательным программам среднего профессионального обучения в полном объеме. Родители, награжденные орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава» по инициативе главы региона с прошлого года начали получать единовременную выплату в размере 5 млн рублей. Данные средства многодетные семьи могут использовать для приобретения автотранспортного средства или улучшения жилищных условий.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей, воспитывающими детей, в том числе многодетным, можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru