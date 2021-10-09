В Мурманской области рост производства продукции сельского хозяйства за год составил 4%

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор Андрей Чибис поздравил отличившихся северян с профессиональным праздником. Глава региона вручил им региональные и ведомственные награды.

«Пользуясь случаем, хочу всех тех наших людей, которые работают в агропромышленном комплексе, поздравить с Днём работника сельского хозяйства. У нас в области почти 3 тысячи человек работают в этой отрасли, а на севере, как вы понимаете, заниматься сельским хозяйством – не самое простое дело. Поэтому особая благодарность – нашим северным производителям сельхозтоваров», – отметил Андрей Чибис.

Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, а также благодарностями и благодарственными письмами главы региона сегодня награждены 20 сотрудников и коллективов сельскохозяйственного предприятия «Тулома», совхоза «Умбский», Полярно-альпийского ботанического сада – института имени Н.И. Аврорина, Североморского молочного завода и предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий «Хлебопек».

Губернатор добавил, что с 2020 года в Мурманской области рост производства продукции сельского хозяйства составил 4 % в сравнении с 2019 годом. Также значительный вклад в повышение производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20 %, увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец и коз.

«И, конечно, отдельная отрасль, которую мы активно поддерживаем, – это оленеводство. Во-первых, мы помогаем финансово для того, чтобы увеличилось поголовье оленей. И второй момент – мы дали гарантированный спрос, введя оленину в школьное меню. И сегодня у нас практически все образовательные учреждения её используют. Будем наращивать эти объёмы и дальше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.