В Мурманской области розничное кредитование демонстрирует признаки восстановления

На 1 июля 2022 года розничный кредитный портфель в Мурманской области составил 155,7 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем на 1 июля прошлого года. На фоне смягчения денежно-кредитной политики спрос на кредиты в начале лета стал увеличиваться как в потребительском, так и в ипотечном сегменте.

«Объём выданных потребительских кредитов в июне вырос по сравнению с маем на 22% и составил 7,1 млрд рублей. Этот показатель растёт второй месяц подряд после спада в марте–апреле, – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – Наряду с сезонным фактором влияние на это оказало в том числе смягчение условий кредитования, обусловленное снижением ключевой ставки Банка России».

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в Мурманской области на 1 июля 2022 года составил порядка 63 млрд рублей, это на 16% больше, чем на 1 июля предыдущего года. За январь–июнь 2022 года жители региона взяли свыше 3100 ИЖК на сумму 9,7 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в течение этого периода практически не изменилась – на покупку жилья северяне занимали в банках в среднем 3 млн рублей.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях по сравнению с прошлым годом немного снизилась – 6,58% в июне 2022 года против 6,83% в июне 2021 года.