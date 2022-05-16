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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 12:30

В Мурманской области руководители 89% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-марте 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, оборот оптовой торговли в Мурманской области в январе-марте 2022 года составил 41291,7 млн рублей, или 99,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в марте 2022 года – 17650,5 млн рублей, или 111,2%.

В январе-марте текущего года оборот оптовой торговли, который составил 33160,5 млн рублей, или 100,9% к январю-марту 2021 года, на 80,3% формировался организациями оптовой торговли.

В I квартале 2022 года руководители 89% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в IV квартале – 92%), как неблагоприятную – 11%.

На благополучное развитие ситуации во II квартале 2022 года надеется 83% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил -16,2 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в I квартале 2022 года, руководители назвали неплатёжеспособность покупателей (отметили 49% опрошенных), высокий уровень налогов (46), недостаток финансовых средств (37), высокие транспортные расходы (34), недобросовестную конкуренцию и высокий процент коммерческого кредита (по 20%).

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