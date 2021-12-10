Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятияВ Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 09:30

В Мурманской области руководители 97% организаций оптовой торговли оценивают экономическую ситуацию как «благоприятная» и «удовлетворительная»

В Мурманской области оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2021 года составил 126438,7 млн рублей, или 128,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре этого года – 16484,6 млн рублей, или 131,1%.

За девять месяцев текущего года оборот оптовой торговли на 76,7% формировался организациями оптовой торговли, который составил 96939,7 млн рублей, или 121,4% к январю-сентябрю 2020 года.

Как сообщает Мурманскстат, в III квартале 2021 года руководители 97% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятная» и «удовлетворительная» (во II квартале 2021 года – 94%), как «неблагоприятную» – 3%.

На благополучное развитие ситуации в IV квартале 2021 года надеется 100% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил 0,9 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в III квартале 2021 года, руководители назвали высокий уровень налогов (отметили 61% опрошенных), неплатёжеспособность покупателей (56), высокие транспортные расходы (36), недостаток финансовых средств (33), недобросовестную конкуренцию и высокую арендную плату (по 19), высокий процент коммерческого кредита (17%).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Путешествие по Тебердинскому заповеднику». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России дал рекомендации кредиторам по реструктуризации займов в связи с COVID-19-PRO Валюту (16+)Доллар США незначительно снижается к евро-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Начался второй этап перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика