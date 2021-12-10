В Мурманской области руководители 97% организаций оптовой торговли оценивают экономическую ситуацию как «благоприятная» и «удовлетворительная»

В Мурманской области оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2021 года составил 126438,7 млн рублей, или 128,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре этого года – 16484,6 млн рублей, или 131,1%.

За девять месяцев текущего года оборот оптовой торговли на 76,7% формировался организациями оптовой торговли, который составил 96939,7 млн рублей, или 121,4% к январю-сентябрю 2020 года.

Как сообщает Мурманскстат, в III квартале 2021 года руководители 97% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятная» и «удовлетворительная» (во II квартале 2021 года – 94%), как «неблагоприятную» – 3%.

На благополучное развитие ситуации в IV квартале 2021 года надеется 100% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил 0,9 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в III квартале 2021 года, руководители назвали высокий уровень налогов (отметили 61% опрошенных), неплатёжеспособность покупателей (56), высокие транспортные расходы (36), недостаток финансовых средств (33), недобросовестную конкуренцию и высокую арендную плату (по 19), высокий процент коммерческого кредита (17%).