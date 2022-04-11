В Мурманской области руководители организаций сферы услуг теряют оптимизм

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

В докладе широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, оборот общественного питания в январе-феврале 2022 года составил 3321,4 млн рублей, или 141,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2022 года – 1656,1 млн рублей, или 143,3%.

Объём платных услуг, оказанных населению в первые два месяца текущего года, составил 11815,4 млн рублей, или 109,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2022 года – 5917,1 млн рублей, или 107,6%.

В I квартале 2022 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 61% (в IV квартале 2021 года – 77%), как «неблагоприятную» – 39% (в IV квартале 2021 года – 23%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил -16,7 процентных пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг в I квартале 2022 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (75% опрошенных), недостаточный спрос на услуги (39), недостаток финансовых средств и высокий уровень налогообложения (по 32% опрошенных).