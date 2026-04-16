Жителям Мурманской области вернут более 530 млн рублей за отопление
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманской области рынок недвижимости демонстрирует цифровую трансформацию

Рынок недвижимости Мурманской области в первом квартале 2026 года показал впечатляющие результаты в сфере цифровизации учётно-регистрационных процедур. Доля электронных услуг достигла 76,5%, что на 10,14 процентных пункта превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в канале регионального управления Росреестра в «MAX».

«Электронные сервисы продолжают набирать популярность среди участников рынка недвижимости. Общее количество поступивших обращений за совершением учетно-регистрационных действий составило 23,5 тысячи. При этом структура подачи документов претерпела существенные изменения: количество электронных заявлений выросло на 19,4%, подача через МФЦ сократилась на 19,2%, а доля электронных услуг среди юридических лиц достигла 94%», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Всего в I квартале 2026 года в ведомство поступило 17512 обращений на государственную регистрацию прав на недвижимость (рост на 4,5%), 4936 обращений на постановку объектов на кадастровый учёт (незначительное снижение на 1,3%), 1034 заявлений в рамках единой процедуры (учёт и регистрация прав).

Взрывной рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продемонстрировал ипотечный сегмент, отметили в ведомстве. Количество сделок по покупке недвижимости с ипотекой увеличилось более чем в три раза - с 239 до 758 (более 86% в электронном виде). В течение одного рабочего дня было рассмотрено 99,6% электронных заявлений.

Рыночные индикаторы указывают на продолжение положительной динамики. Наблюдается рост интереса к долевому строительству: количество договоров (132 ДДУ) увеличилось на 45% в сравнении с I кварталом 2025 года (91 ДДУ).

«В целом, рынок недвижимости Мурманской области демонстрирует устойчивую положительную динамику с явной тенденцией к дальнейшей цифровизации всех процессов, что создаёт благоприятные условия для его дальнейшего развития», – отметила Анна Бойко.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
