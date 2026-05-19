В Мурманской области рынок розничного кредитования демонстрирует рост

В I квартале 2026 года жители Мурманской области получили в банках кредитов на сумму 33,2 млрд рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее.

В этом году северяне стали чаще оформлять ипотечные кредиты. В январе – марте количество таких договоров составило 1,4 тысячи, увеличившись на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём новых выдач превысил 5,1 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2025 года он вырос почти в два раза – на 96%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в период с ноября 2025 по январь 2026 года реализовался повышенный спрос на «Семейную ипотеку». Покупатели строящегося жилья торопились оформить ипотечный кредит на льготных условиях. Поэтому в феврале-марте объём выдач ипотеки с господдержкой ожидаемо сократился, а рыночной ипотеки, наоборот, вырос. Колебание доли льготных кредитов в совокупном объёме новых выдач связано с изменением условий программы «Семейная ипотека» с 1 февраля 2026 года, с адресностью льготных программ и снижением рыночных ипотечных ставок. По мере смягчения условий кредитования, спрос на рыночную ипотеку восстановится.

«На оживление рынка розничного кредитования повлияло снижение ключевой ставки, которое Банк России проводит с июня прошлого года. Ставки по долгосрочным потребительским кредитам и рыночной ипотеке снижаются вслед за ключевой ставкой. Регулятор применяет макропруденциальные лимиты, которые ограничивают выдачу денег заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры не позволяют людям накапливать чрезмерный долг и способствуют снижению общей закредитованности», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Кредитный портфель жителей региона на начало апреля 2026 года составил 188,3 млрд рублей, что на 1,0% больше, чем годом ранее. Около половины этой суммы приходится на ипотеку (92,2 млрд рублей). Темп прироста ипотечного портфеля за год – 7%.

