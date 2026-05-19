Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 13:00

В Мурманской области рынок розничного кредитования демонстрирует рост

В I квартале 2026 года жители Мурманской области получили в банках кредитов на сумму 33,2 млрд рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее.

В этом году северяне стали чаще оформлять ипотечные кредиты. В январе – марте количество таких договоров составило 1,4 тысячи, увеличившись на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём новых выдач превысил 5,1 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2025 года он вырос почти в два раза – на 96%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в период с ноября 2025 по январь 2026 года реализовался повышенный спрос на «Семейную ипотеку». Покупатели строящегося жилья торопились оформить ипотечный кредит на льготных условиях. Поэтому в феврале-марте объём выдач ипотеки с господдержкой ожидаемо сократился, а рыночной ипотеки, наоборот, вырос. Колебание доли льготных кредитов в совокупном объёме новых выдач связано с изменением условий программы «Семейная ипотека» с 1 февраля 2026 года, с адресностью льготных программ и снижением рыночных ипотечных ставок. По мере смягчения условий кредитования, спрос на рыночную ипотеку восстановится.

«На оживление рынка розничного кредитования повлияло снижение ключевой ставки, которое Банк России проводит с июня прошлого года. Ставки по долгосрочным потребительским кредитам и рыночной ипотеке снижаются вслед за ключевой ставкой. Регулятор применяет макропруденциальные лимиты, которые ограничивают выдачу денег заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры не позволяют людям накапливать чрезмерный долг и способствуют снижению общей закредитованности», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Кредитный портфель жителей региона на начало апреля 2026 года составил 188,3 млрд рублей, что на 1,0% больше, чем годом ранее. Около половины этой суммы приходится на ипотеку (92,2 млрд рублей). Темп прироста ипотечного портфеля за год – 7%.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Сожженные заживо». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять