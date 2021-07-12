В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользование

С 1 августа в Мурманской области стартует программа по упрощенному получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации. О порядке предоставления гектаров в регионе на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Участок предоставляется по ускоренной программе в срок до 33 рабочих дней. Получатель может выбрать вид использования, единственное условие – он не должен противоречить закону. Первые шесть месяцев действия программы в регионе гектары будут доступны только для жителей Мурманской области. Важно отметить, что участок земли доступен и несовершеннолетним, то есть семья из четырёх человек может получить 4 гектара», – подчеркнула вице-губернатор.

В Мурманской области уже определены территории, на которых будет возможно получить земельный участок. Всего определено 731,2 тысячи гектаров, из которых более 614 тысяч гектаров – земли лесного фонда.

«По вашему поручению сформирована интерактивная карта. С сегодняшнего дня карта доступна на официальном сайте министерства имущественных отношений Мурманской области. Там же в разделе «Гектар Арктики» размещена вся необходимая информация о порядке предоставления земельных участков», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, в Мурманской области также определены органы, уполномоченные на предоставление земельных участков в рамках программы. Это министерство имущественных отношений Мурманской области, министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелии.

Интерактивная карта доступна по ссылке.