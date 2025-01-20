В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров

Сегодня в ходе оперативного совещания председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова представила информацию о новых тарифах на перевозку пассажиров.

«Сегодня мы планируем утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом с 1 февраля 2025 года. Напомню, что тарифы оставались неизменными уже два года. За это время объективно выросли расходы организаций-перевозчиков: это минимальный размер оплаты труда, стоимость горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание транспортных средств, страхование и так далее. Дальнейшее сдерживание тарифов приведёт к росту убытков транспортных организаций, и как следствие, к ухудшению качества и бесперебойности оказания услуг», – отметила Елена Стукова.

Глава комитета отметила, что с этого года несколько расширится тарифное меню, а также появятся отдельные тарифы за наличный расчёт. Планируются к установлению следующие величины: в городском сообщении в зависимости от способа оплаты – от 41 до 50 рублей за поездку; в пригородном сообщении в зависимости от муниципалитета и способа оплаты – от 4,10 до 5,25 рубля за километр пути; в междугородном сообщении в зависимости от муниципалитета – от 3,70 до 4,62 рубля за километр пути.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Елена Стукова также обратила внимание, что самыми выгодными, по-прежнему, останутся тарифы при оплате по Единой карте жителя. Их в Мурманской области уже выдано 79833.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/