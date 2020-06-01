В Мурманской области с 1 июня проиндексируют социальные выплаты на 3,5%

В Мурманскую областную Думу внесён законопроект об индексации социальных выплат гражданам на 3,5%. Об этом, открывая традиционное оперативное совещание в правительстве Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Принципиально важно запустить процедуру не осенью, а сейчас. Введенные ограничительные меры из-за коронавируса бьют по кошельку северян, поэтому правительством региона принято такое решение. Законопроект сегодня поступит в Думу. Прошу коллег оперативно его рассмотреть», – сказал губернатор.

Установленный размер индексации – 3,5% соответствует региональному прогнозному уровню потребительской инфляции на 2020 год. В документе предусмотрено увеличение размера некоторых видов пособий для семей с детьми, в том числе многодетных: ежемесячной выплаты на ребенка, единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс и при рождении одновременно двух и более детей, регионального материнского капитала. Также будет проиндексирована региональная ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий льготников: ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц старшего возраста. Кроме того, с 1 июня увеличится размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленной ветеранам труда, реабилитированным лицам, специалистам сельской местности и детям войны.

Всего индексации подлежат 29 мер социальной поддержки людей в Мурманской области. На эти цели из бюджета будет направлено 120,3 млн рублей после принятия закона Мурманской областной Думой.