В Мурманской области с 1 октября начинается подготовка граждан по военно-учётным специальностям, подлежащих призыву на военную службу в 2024 году

Военный комиссариат Мурманской области проводит работу по отбору, комплектованию и направлению на обучение граждан к весеннему призыву 2024 года. В новом 2023/2024 учебном году планируется подготовить около 150 водителей категории «С».

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. №202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» и на основании постановления губернатора Мурманской области на предстоящий учебный год.

Подготовка предусматривается для граждан мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, в 2022/2023 учебном году в образовательных организациях регионального ДОСААФ России по Мурманской области и государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Мурманской области подготовлено около 80 водителей транспортных средств категории «С».

С 1 октября 2023 года начнётся новый 2023/2024 учебный год по подготовке специалистов по военно-учётным специальностям, в котором планируется подготовить около 150 водителей категории «С».

Фото: https://structure.mil.ru