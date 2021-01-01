В Мурманской области с 1 января 2021 года всем мамам в роддоме вручают подарок для новорожденного

В Мурманской области семьи, в которых дети родились с 1 января 2021 года в медицинских организациях на территории региона, при выписке получат «Подарок новорожденному». Дополнительная мера социальной поддержки введена в Заполярье с первого дня наступившего года.

В подарочном комплекте – оформленные авторскими рисунками мурманского дизайнера стеганое одеяло, ростомер, светоотражающий брелок на коляску, дневник мамы и буклет о государственной поддержке семей, имеющих детей в Мурманской области. Со временем в наборе появятся дополнительные предметы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предоставление подарочного набора не исключает другие меры поддержки при рождении детей, в том числе и финансовые.