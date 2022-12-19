В Мурманской области с 1 января величина прожиточного минимума на душу населения составит 23474 рублей

Правительством Мурманской области принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в регионе.

С января 2023 года эта величина составит 23474 рубля в расчёте на душу населения, 25587 рублей – для трудоспособного населения, 20188 рублей – для пенсионеров, 22770 рублей – для детей.

Как уточняет региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.