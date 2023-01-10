В Мурманской области с 10 января начнут принимать заявки на получение сертификатов на покупку жилья для жителей Херсонской области

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно переехавшие в Мурманскую области, смогут купить квартиру, часть квартиры, дом или часть дома в любом регионе нашей страны с помощью государственного жилищного сертификата.

Размер выплаты определяется исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (88 737 рублей), а также установленной нормы площади на человека. Для одиноких граждан эта норма составляет 33 кв. метра, для семьи из двух человек – 42 кв. метра, а для семьи, состоящей из трёх и более человек, – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Социальная выплата предоставляется за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий», предоставленной Мурманской области в соответствии с заключенным соглашением.

Как сообщает региональное Министерство строительства, для получения сертификата, начиная с 10 января, нужно подать заявление в МФЦ по месту пребывания самостоятельно либо через представителя. С адресами и контактами отделений МФЦ можно ознакомиться на сайте.