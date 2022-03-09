В Мурманской области с 14 марта отменят QR-коды

В Мурманской области стабильно уменьшается ежедневный прирост заболевших коронавирусом, поэтому региональные власти продолжают смягчать ограничения, об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«С 14 марта мы отменяем QR-коды для посещений театров, спортивных мероприятий в помещениях. Таким образом, на территории Мурманской области система QR-кодов применяться больше не будет. Также с 14 марта мы отменяем ограничения по наполняемости для соответствующих объектов. Прошу коллег по линии спорта, культуры к этому быть готовыми», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что в регионе заведения общепита могут работать до 2-х часов ночи, а с 11 марта могут начать работу детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, зоны фуд-кортов.

«Падение заболеваемости и в значительной степени легкость течения позволяют снять еще часть ограничений. Но я прошу всех не забывать о вакцинации и ревакцинации – а у многих сроки как раз подошли, чтобы эта положительная тенденция продолжалась, и мы могли бы жить вне ограничений, которые применялись в течение многих месяцев», – напомнил Андрей Чибис.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21999&page=1