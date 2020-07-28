В Мурманской области с 20 по 27 июля на землях лесного фонда возникло и ликвидировано 4 пожара на площади 6,3 га

Пожары произошли в Кандалакшском, Зашейковском и Печенгском лесничестве. Кроме того, Мурманской авиабазой на территории двух муниципальных образований за прошедшую неделю были зафиксированы и ликвидированы 2 пожара на землях, не относящихся к лесному фонду на территории 0,22 гектара (гп. Умба – 0,15 га ; Ловозерский район – 0,07 га ).

В связи с установлением 4-5 класса пожарной опасности приказом Министерства природных ресурсов Мурманской области вводились ограничения посещения лесов на территории всех лесничеств с 20 июля по 26 июля на территории лесничеств Мурманской области: Печенгского, Кольского, Мурманского, Ловозерского, Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского, Терского.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров Министерством совместно с подведомственными учреждениями в этот период выполнено 48 рейдовых мероприятий на землях лесного фонда, в том числе 7 с сотрудниками МЧС России, 9 с работниками органов местного самоуправления.

При проведении рейдов было задействовано 45 государственных лесных инспектора Министерства природных ресурсов Мурманской области и лесничеств.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 6 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, вынесено 4 постановления о назначении административного наказания .

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефоны: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области – 8-911-338-61-31.