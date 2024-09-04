В Мурманской области с 2019 года на систему образования направлено более 140 млрд рублей

В Мурманской области с 2019 года направлено более 140 млрд рублей на развитие, зарплаты, дополнительные выплаты, содержание учреждений и многое другое в сфере образования. Об этом вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В детские сады, школы, учреждения СПО и высшего образования Мурманской области в этом учебном году пошли более 155 тысяч юных северян. Из них на первый курс Мурманского арктического университета на направления высшего образования поступило более тысячи студентов. Также сейчас проходят вступительные испытания для поступления на программы магистратуры и аспирантуры, поэтому число студентов будет ещё выше. Важно, что студентами нашего университета стали ребята из более чем 33 регионов России. На первый курс колледжей и техникумов пойдут более 2,8 тысячи ребят, в первые классы школ Мурманской области пошли свыше 8,7 тысячи детей. Всех ещё раз поздравляю!», – сказал Андрей Чибис и поблагодарил организаторов и сотрудников правоохранительных органов за проведение школьных линеек, посвящённых Дню знаний, отметив, что всё прошло на высоком уровне, без происшествий.

Губернатор подчеркнул, что образование – это фундамент будущего каждого человека и всей страны в целом. В Мурманской области с 2019 года на развитие системы образования направлено более 140 млрд рублей.

«За это время мы обновили порядка 1000 образовательных пространств в детских садах, школах в учреждениях дополнительного образования, колледжах и вузе. Построили восемь новых детских садов, тем самым обеспечив 100% доступность дошкольного образования. Построили лицей в Североморске, также продолжается строительство трёх школ – двух в Мурманске и одной Печенге. В новых зданиях будет учиться более 1500 учеников», – сказал губернатор.

Кроме того, капитально отремонтированы 23 школы для почти 10 тысяч учеников. Также в этом году завершается установка современных стеклопакетов в школах региона в рамках программы «Тёплое окно». Таким образом 100% школ Мурманской области будут с новыми окнами.

100% школ охватил и проект «Арктическая школа». За весь период реализации программы преобразовано 282 пространства.

Появились центры олимпиадной подготовки «Уникум» и «Уникум.малыш», в 16 муниципалитетах работают 78 «Точек роста». Дополнительным образованием охвачено более 80% юных северян, в 2024 году создано ещё 4,5 тысячи новых мест.

В новом учебном году в школах открылись ещё 47 профильных инженерных классов. За три года их число выросло в два раза. Растёт популярность педагогических профессий – открыто 27 психолого-педагогических классов, а также 20 медицинских.

«Помимо необходимых нам педагогов и медицинских работниках мы делаем акцент на инженерные классы. Топ-20 образовательных направлений я озвучил после детальной проработки с блоком экономики и нашими промышленными компаниями в ходе презентации нашего обновлённого плана «На Севере – жить». Ещё раз обращаю на это внимание всех коллег, в том числе из муниципалитетов», – сказал Андрей Чибис.

В системе СПО создано 163 современных лаборатории, условия проживания улучшены более чем для 1000 студентов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область входит в пятёрку лучших регионов по реализации проекта «Профессионалитет». В 2025 году будут функционировать уже девять кластеров из 17 колледжей. Кроме того, Мурманский арктический университет успешно защитил проект для участия в программе «Приоритет – 2030». В приёмной кампании этого года в Мурманском арктическом университете закрыто 100% бюджетных мест. По 200 программам высшего и среднего профессионального образования в университете учится более 10 тысяч студентов.

«Огромное спасибо Министерству просвещения РФ за поддержку наших инициатив, а также нашим промышленным партнёрам, которые инвестируют в колледжи, берут на себя обязательства по трудоустройству выпускников. До 2029 года мы совместно с предприятиями региона подготовим почти 6 тысяч специалистов. Не менее 85% выпускников будут трудоустроены», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/