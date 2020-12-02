В Мурманской области с 2021 года начнётся реализация нацпроекта по росту производительности труда

В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» уже вступили 65 регионов страны. В следующем году список участников пополнит Мурманская область.

Проект утверждён майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации задач правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающий финансовое стимулирование, поддержка занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Участвовать в проекте могут предприятия Мурманской области с годовой выручкой от 400 млн рублей, входящие в состав базовых несырьевых отраслей экономики. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

В результате предприятия получат возможность увеличить производительность труда за счёт применения инструментов бережливого производства, повысить квалификацию и вовлеченность персонала, претендовать на дополнительные финансовые меры поддержки.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в рамках реализации проекта сотрудники предприятий смогут пройти обучение на безвозмездной основе по федеральным программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».

Вопросы по участию можно направить сотрудникам министерства экономического развития региона: Гостева Любовь Юрьевна – заместитель начальника отдела мониторинга развития отраслей экономики, совершенствования налогового регулирования, +7 (8152) 486-314, gosteva@gov-murman.ru; Коптяева Екатерина Михайловна – главный специалист отдела мониторинга развития отраслей экономики, совершенствования налогового регулирования, +7 (8152) 486-495, koptyaeva@gov-murman.ru.