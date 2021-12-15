В Мурманской области с 2022 года дополнительное питание льготным категориям будут предоставлять в денежном эквиваленте

По информации регионального Министерства труда и социального развития в Мурманской области в следующем году изменится форма предоставления дополнительного льготного питания отдельным категориям северян.

Отметим, в рамках действующего регионального законодательства беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до 3 лет, проживающие в семьях, признанных малоимущими, или имеющие медицинские показания к назначению дополнительного питания, обеспечиваются бесплатно специальными питательными смесями.

С 1 января 2022 года натуральная форма поддержки указанных категорий граждан будет заменена денежной.

Выплаты по обеспечению полноценным питанием будут предоставляться в следующих размерах: беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 6 месяцев до 3 лет – 1000 рублей в месяц; детям от 0 до 6 месяцев – 2000 рублей в месяц.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, денежные выплаты гражданам будут производиться государственными областными казёнными учреждениями – центрами социальной поддержки населения на основании информации, представляемой медицинскими организациями, и имеющихся в учреждениях сведений в отношении малоимущих граждан, а также сведений, полученных в результате информационного обмена с держателями информации о составе семьи и доходах граждан.