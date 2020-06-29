В Мурманской области с 25 июня по поправкам в Конституцию проголосовали около 130 тысяч человек

В Мурманской области с 25 по 28 июня в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие около 130 тысяч человек. Такие данные сегодня озвучила министр внутренней политики региона Вера Леонова в ходе оперативного совещания, которое провёл губернатор.

«У нас активно ведётся голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Я убедительно прошу всех, кто ещё не принял участие в этом волеизъявлении, выполнить свой гражданский долг, прийти на участок и сформулировать свою позицию, выразить отношение к поправкам. Для нас принципиально важен каждый голос. Голосование организовано в четком соответствии со всеми установками Роспотребнадзора, обеспечивающими безопасность в связи с угрозой коронавируса», - сказал Андрей Чибис

На территории Мурманской области с 25 июня работает 412 постоянных участков, еще 31 временный участок организован в учреждениях УФСИН и больницах. По состоянию на 1 января этого года на территории региона зарегистрировано 588 тысяч 555 избирателей.

Как подчеркнула Вера Леонова, отличительная особенность голосования в этот период - усиленные санитарно-эпидемиологические меры, направленные на безопасность и защиту от COVID-19. Избирателям измеряют температуру на входе, выдают маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки. Потоки голосующих разделены. Члены участковых комиссий работают с применением средств индивидуальной защиты, в том числе экранов, халатов, масок и перчаток. За ходом голосования следят более двух тысяч наблюдателей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, голосование проходит с 25 июня по 1 июля с 8 утра до 20 вечера каждый день. Есть возможность проголосовать на дому, причем в любой день, включая 1 июля. Для этого необходимо сообщить о своем намерении в участковую избирательную комиссию (УИК).