В Мурманской области с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 5883 случая заболевания ОРВИ и гриппом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, на пятой календарной неделе 2025 года (с 27 января по 2 февраля) на территории нашего региона продолжается регистрация заболеваний острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ). Всего зарегистрировано 5883 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

В структуре заболевших лиц доля детского населения составляет 52,0%, среди этой возрастной группы в основном это дети 3-6 лет (32,4%) и школьники (48,9%).

При исследовании биологического материала от больных лиц в единичных случаях выделены вирусы гриппа, основная масса приходится на возбудители негриппозной этиологии.

Относительно заболеваемости COVID-19, зарегистрировано 56 случаев заболевания, показатель заболеваемости за неделю составил 8,5 на 100,0 тысяч населения, что на 16,7% выше показателя прошлой недели.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, ход вакцинации против гриппа в области находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/