В Мурманской области с 7 сентября по 4 октября пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Сбор информации организован для формирования статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

Как сообщает Мукрманскстат, по итогам 2021 года только половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Аналогичным образом ответили и жители Мурманской области.

Обследованием будет охвачено 60 тысяч домохозяйств по всей стране, в Мурманской области – 459.

У интервьюеров при себе будет удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется.

У северян спросят о наличии заболеваний, привычек, повседневной физической активности, попросят оценить состояние своего здоровья.

Итоги наблюдения опубликуют на сайте Росстата.