В Мурманской области с февраля по апрель проводится наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)

Мурманскстат проведёт ежегодное федеральное статистическое наблюдение за СОНКО, зарегистрированными и функционирующими на территории региона. Обследование проводится во исполнение федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – федеральный закон № 7-ФЗ) и постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №633 «Об организации официального статистического учёта социально ориентированных некоммерческих организаций». В 2024 году наблюдение за деятельностью СОНКО будет проводиться по итогам за 2023 год.

Цель наблюдения – получение необходимых сведений и формирование официальной статистической информации, характеризующей показатели работы СОНКО.

Объектами наблюдения (респондентами) являются некоммерческие организации, имеющие организационно правовые формы и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные федеральным законом №7-ФЗ (соответственно гл. II и ст. 31.1).

Первичные данные по форме наблюдения №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации», утверждённой приказом Росстата от 31.07.2023 №362, респонденты обязаны в установленном порядке предоставить в Мурманскстат не позднее 1 апреля 2024 года.

С указаниями по заполнению формы №1-СОНКО (включены в бланк формы) можно ознакомиться, пройдя по ссылке с официального сайта Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru): Главная страница / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения.

По вопросам отражения сведений в форме наблюдения следует обращаться в Мурманскстат по телефонам: 8 (8152) 688-596, 688-621.

Напоминаем, что все респонденты обязаны предоставлять первичные статистические данные исключительно в электронном виде. Информация по передаче форм в электронном виде приведена на сайте Мурманскстата в разделе «Респондентам / Статистическая отчётность в электронном виде».

Полученные первичные статистические сведения, содержащиеся в форме наблюдения, являются конфиденциальными, не могут быть предоставлены третьим лицам и будут использоваться исключительно только в целях получения официальной статистической информации.