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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 17:00

В Мурманской области с начала 2024 года исправлено более 1300 реестровых ошибок в сведениях об объектах недвижимости без привлечения средств правообладателей

Комплексная работа по выявлению и исправлению реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ведётся филиалом компании «Роскадастр» по Мурманской области совместно с региональным Росреестром в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

«Росреестр продолжает формировать полный и точный реестр недвижимости. За 7 месяцев текущего года в ЕГРН исправлено более 1300 реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей, что превышает плановый показатель практически на 20 процентов. Исправление реестровых ошибок позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности ведомства», - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, реестровой считается ошибка, воспроизведенная в ЕГРН из документа, на основании которого в реестр недвижимости были внесены сведения об объекте (например, из межевого или технического плана, карт - плана территории, акта обследования). Самой распространенной реестровой ошибкой является ошибка в определении координат характерных точек границ земельного участка или объекта капитального строительства. В случае наличия ошибки в ЕГРН собственники могут столкнутся с такими проблемами, как смещение границ участка или строения относительно реального расположения на местности, наложение земельных участков друг на друга.

«В текущем году наши специалисты в рамках работ по исправлению реестровых ошибок определили координаты характерных точек границ в отношении более 1500 объектов недвижимости. Проведение таких работ обеспечивает законные права и интересы собственников недвижимости без дополнительных затрат для граждан», - отметил и.о. директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.

Реестровую ошибку ведомства исправляют самостоятельно в следующих случаях: проводились комплексные кадастровые работы (по их результатам исправляются реестровые ошибки о местоположении границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства); орган регистрации прав выявил ошибку самостоятельно (в таком случае решение о необходимости ее исправления направляется заинтересованным лицам (органам власти).

Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если изменения не влекут за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права на объект недвижимости, а также нарушение законных интересов правообладателей и третьих лиц.

Подать заявление об исправлении реестровой ошибки владелец недвижимости может также по собственной инициативе, обратившись в МФЦ «Мои документы» или на сайте Росреестра. Срок исправления реестровой ошибки составляет не более 5 рабочих дней. После рассмотрения заявления и исправления ошибки в ЕГРН, Росреестр направит заявителю соответствующее уведомление.

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