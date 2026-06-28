В Мурманской области с начала 2026 года более 3000 северян вышли на пенсию досрочно

Жители Кольского Заполярья имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. С начала года Отделение Социального фонда России по Мурманской области назначило досрочную страховую пенсию 1949 женщинам и 1200 мужчинам.

Как отмечает Отделение Социального фонда России по Мурманской области, чтобы выйти на пенсию раньше, северянин должен иметь не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж: для женщин — не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет. Кроме того, сумма пенсионных коэффициентов на лицевом счёте должна быть не менее 30. Женщины с двумя и более детьми, имеющие 12 лет «северного» и 20 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.

При исчислении «северного стажа» учитываются не все периоды. Нестраховые периоды, такие как отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет, служба в армии по призыву и уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет, включаются только в страховой стаж. Исключением являются периоды военной службы по мобилизации и пребывания в добровольческих формированиях: они включаются в «северный стаж», если следовали за работой на Крайнем Севере.

«Северный стаж» засчитывается даже в том случае, если он выработан не полностью. Так, граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 7,5 лет, имеют право на уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный отработанный в районах Крайнего Севера календарный год.

Особые льготы предусмотрены для представителей коренных народов (оленеводы, рыбаки, охотники), постоянно проживающих и работающих в районах Крайнего Севера. Женщины, проработавшие по профессии 20 лет, а мужчины – 25, выходят на пенсию соответственно в 45 и 50 лет.

Фото: Отделение Социального фонда России по Мурманской области.