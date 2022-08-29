Правительство Мурманской области вносит в областную Думу новый пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семейВ Мурманской области в два раза вырос спрос на учителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.22 13:30

В Мурманской области с начала августа регистрируется подъём заболеваемости COVID-19

По итогам 34 недели (22–28 августа) в нашем регионе зарегистрировано 672 случая COVID-19, показатель заболеваемости составил 91,2 случая на 100 тысяч населения, что на 40% выше прошлой недели. За последние три недели вырос удельный вес случаев среди детей, он составил за 34 неделю 10,1%.

Главный санитарный врач Мурманской области Александр Сергеев доложил сегодня о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона на оперативном совещании правительства.

«По нашему прогнозу такая тенденция сохранится в сентябре, возможно в первой декаде октября. Это связано с вхождением в сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также с формированием организованных коллективов, возобновлением в штатном, до отпускном периоде работы трудовых коллективов», – сказал Александр Сергеев.

По словам главного санитарного врача, по клинической структуре 98% случаев COVID-19 протекали в виде ОРВИ и 1.6% – без клинических проявлений, и только 0.4% – в форме пневмонии. Основная регистрация COVID-19 приходится на взрослое трудоспособное население. Наибольший темп прироста отмечен среди лиц 30-49 лет – на 35%. Сохраняются высокие показатели заболеваемости в возрастной группе 65 лет и старше. Чаще всего заражаются в семьях.

«Важно строго соблюдать меры личной безопасности: масочный режим, ограничение до минимума контакта между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническим заболеваниями», – сказал главный санитарный врач.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отмечается рост и заражения ОРВИ, зафиксирован рост случаев внебольничных пневмоний.

«В условиях текущей эпидемиологической ситуации сложившейся в регионе, в первую очередь, обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, особенно тех хозяйствующих субъектов, кто осуществляет деятельность в сферах, связанных с взаимодействием с большим количеством людей – торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-клубы, организации, МФЦ – возобновить ношение масок работниками; обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников; организовать места обработки рук кожными антисептиками, организовать ежедневную уборку используемых служебных, производственных помещений, а также мест общего пользования с использования дезинфицирующих средств вирулицидного действия», – сказал Александр Сергеев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области самая высокая заработная плата за январь-июнь 2022 года отмечена в рыболовстве и рыбоводстве - Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 27 копеек, евро укрепилось на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Все энергоблоки 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика