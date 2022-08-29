В Мурманской области с начала августа регистрируется подъём заболеваемости COVID-19

По итогам 34 недели (22–28 августа) в нашем регионе зарегистрировано 672 случая COVID-19, показатель заболеваемости составил 91,2 случая на 100 тысяч населения, что на 40% выше прошлой недели. За последние три недели вырос удельный вес случаев среди детей, он составил за 34 неделю 10,1%.

Главный санитарный врач Мурманской области Александр Сергеев доложил сегодня о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона на оперативном совещании правительства.

«По нашему прогнозу такая тенденция сохранится в сентябре, возможно в первой декаде октября. Это связано с вхождением в сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также с формированием организованных коллективов, возобновлением в штатном, до отпускном периоде работы трудовых коллективов», – сказал Александр Сергеев.

По словам главного санитарного врача, по клинической структуре 98% случаев COVID-19 протекали в виде ОРВИ и 1.6% – без клинических проявлений, и только 0.4% – в форме пневмонии. Основная регистрация COVID-19 приходится на взрослое трудоспособное население. Наибольший темп прироста отмечен среди лиц 30-49 лет – на 35%. Сохраняются высокие показатели заболеваемости в возрастной группе 65 лет и старше. Чаще всего заражаются в семьях.

«Важно строго соблюдать меры личной безопасности: масочный режим, ограничение до минимума контакта между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническим заболеваниями», – сказал главный санитарный врач.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отмечается рост и заражения ОРВИ, зафиксирован рост случаев внебольничных пневмоний.

«В условиях текущей эпидемиологической ситуации сложившейся в регионе, в первую очередь, обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, особенно тех хозяйствующих субъектов, кто осуществляет деятельность в сферах, связанных с взаимодействием с большим количеством людей – торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-клубы, организации, МФЦ – возобновить ношение масок работниками; обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников; организовать места обработки рук кожными антисептиками, организовать ежедневную уборку используемых служебных, производственных помещений, а также мест общего пользования с использования дезинфицирующих средств вирулицидного действия», – сказал Александр Сергеев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/