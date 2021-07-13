В Мурманской области с начала июня сотрудники авиалесоохраны региона потушили 62 лесных пожара

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис выразил благодарность десантникам авиалесоохраны Мурманской области, которые с начала июня потушили 62 лесных пожара на территории региона.

«Хочу поблагодарить десантников-пожарных из авиалесоохраны, которые, по сути, сутками находясь в наших лесах, обеспечивают тушение возникающих пожаров. Ситуация находится под контролем. Но я ещё раз обращаюсь ко всем северянам с точки зрения внимательного отношения к посещению наших лесов в жаркую погоду и безопасного обращения с огнем, – отметил Андрей Чибис. Также хочу поблагодарить министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергея Абаринова за координацию этой работы».

Напомним, региональное Минприроды просит северян соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. При обнаружении возгораний необходимо позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8 800-100-94-00.