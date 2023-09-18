В Мурманской области с помощью систем видеонаблюдения активно раскрываются преступления

За 8 месяцев текущего года УМВД России по Мурманской области с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 73 преступления.

Так, в августе сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении четырёх фактах мошеннических действий в отношении жителей Мурманска. В результате её противоправных действий мурманчане лишились денежных средств на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Также в августе для принятия законного решения в суд направлено четыре эпизода уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») в отношении мужчины 1985 года рождения, который обвиняется в совершении серии хищений из различных промышленных магазинов.

Дознавателю УМВД России по Кольскому району удалось завершить расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении молодого человека 1990 года рождения, обвиняемого в совершении трёх фактов хищения продуктов питания из различных торговых точек. Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в суд, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.