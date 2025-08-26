В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья». Проект объединит 3 тематических блока: «Школа будущих родителей», проект по предупреждению и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний «За руку!» и «Школа онкопациентов».

«Школа будущих родителей» также организована в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» для повышения осведомлённости будущих и уже состоявшихся родителей о состоянии здоровья родителей и ребёнка. За прошедший сезон «Школы будущих родителей», с января по май, очно обучились около 300 родителей. Кроме очного посещения была предусмотрена возможность подключиться к онлайн-трансляциям.

Каждое занятие в школах здоровья тематическое и проводится экспертами в разных сферах жизни и специалистами медицинских организаций региона. Спикеры читают лекции, организуют мастер-классы, отвечают на вопросы участников, рассказывают о правильном питании, профилактике болезней и аспектах их терапии.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, впервые масштабный проект «Школа здоровья» был запущен в качестве пилотного мероприятия в 2024 году на базе пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) и получил положительный отклик.

Занятия в рамках проекта «Школа здоровья» возобновятся с 9 сентября. Вся необходимая информация о предстоящих мероприятиях будет размещаться на информационных ресурсах министерства здравоохранения Мурманской области, пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» и в афише «Наш Север».