В Мурманской области с успехом прошли гастроли театров из Санкт-Петербурга и Беларуси

Новый творческий сезон в театрах Мурманской области открылся не только полюбившимися постановками и премьерными спектаклями, но и гастролями театров из Санкт-Петербурга и Беларуси.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» и при поддержке Минкультуры РФ на сцене Мурманского областного драматического театра выступили артисты Санкт-Петербургского Государственного Молодёжного театра на Фонтанке. Театр, который в этом году отмечает 45-летие, привёз в столицу Кольского Заполярья «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Загадочные вариации» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта и «Касатка. Новый полёт» по пьесе Алексея Толстого.

При поддержке регионального правительства Мурманский областной театр кукол принял на своей площадке коллег из Беларуси. Труппа Гродненского областного театра кукол показала три спектакля для взрослого зрителя: «Уединенный домик на Васильевском», «Волшебное кольцо» и «Вий. Страшная месть».

В этом сезоне заполярные артисты готовят ещё много сюрпризов для зрителей – совсем скоро коллективы областных драмтеатра и театра кукол представят премьерные постановки для северян самых разных возрастов, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/