В Мурманской области с января 2026 года будет повышен прожиточный минимум

Министерством труда и социального развития Мурманской области подготовлен проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области».

С января 2026 года размер прожиточного минимума будет увеличен и составит:

• в расчете на душу населения – 26406 рублей;

• для трудоспособного населения – 28783 рубля;

• для пенсионеров – 22709 рублей;

• для детей – 25614 рублей.

Напомним, что величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, например, выплаты адресной государственной социальной помощи и пособий для семей с детьми.

Необходимо отметить, что в Мурманской области один из наиболее высоких уровней величины прожиточного минимума по сравнению с другими регионами страны.