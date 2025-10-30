Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.25 15:00

В Мурманской области с января 2026 года будет повышен прожиточный минимум

Министерством труда и социального развития Мурманской области подготовлен проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области».

С января 2026 года размер прожиточного минимума будет увеличен и составит: 

• в расчете на душу населения – 26406 рублей;

• для трудоспособного населения – 28783 рубля;

• для пенсионеров – 22709 рублей;

• для детей – 25614 рублей.

Напомним, что величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, например, выплаты адресной государственной социальной помощи и пособий для семей с детьми. 

Необходимо отметить, что в Мурманской области один из наиболее высоких уровней величины прожиточного минимума по сравнению с другими регионами страны.

