В Мурманской области с яйцами всё хорошо, а вот с молоком и мясом - хуже

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, объём продукции сельского хозяйства в январе-августе 2020 года в Мурманской области составил 1188,3 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 100,3%.

Рост объёма производства сельскохозяйственной продукции в большей степени произошёл за счёт увеличения выпуска куриных яиц в 2,6 раза. При этом производство скота и птицы на убой в живом весе сократилось на 2,1%, а валовой надой молока - на 6,2% в связи сокращением поголовья коров на 6,5%.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-август 2020 года из федерального и областного бюджетов составила 257,1 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза.