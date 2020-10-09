Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 08:45
В Мурманской области с яйцами всё хорошо, а вот с молоком и мясом - хуже
Как сообщает региональное Министерство экономического развития, объём продукции сельского хозяйства в январе-августе 2020 года в Мурманской области составил 1188,3 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 100,3%.
Рост объёма производства сельскохозяйственной продукции в большей степени произошёл за счёт увеличения выпуска куриных яиц в 2,6 раза. При этом производство скота и птицы на убой в живом весе сократилось на 2,1%, а валовой надой молока - на 6,2% в связи сокращением поголовья коров на 6,5%.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-август 2020 года из федерального и областного бюджетов составила 257,1 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза.
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