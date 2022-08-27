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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.22 12:00

В Мурманской области самая высокая заработная плата за январь-июнь 2022 года отмечена в рыболовстве и рыбоводстве - Мурманскстат

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в организациях Мурманской области за январь-июнь 2022 года составила 85,7 тысячи рублей. При этом самая высокая заработная плата имела место в рыболовстве и рыбоводстве (200,2 тысячи рублей), самые низкие - в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, деятельности по операциям с недвижимым имуществом (45,3 тысячи рублей и 50,5 тысячи рублей соответственно).

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, размер средней зарплаты зачастую вызывает вопросы и недоумение жителей региона. Ежемесячно специалисты Мурманскстата обрабатывают отчёты почти трёх тысяч организаций области, в которых содержится информация о фонде оплаты труда и количестве сотрудников. Эти данные используются для расчёта cреднемесячной заработной платы одного работника Мурманской области.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы приводится без учёта вычета налогов и других удержаний. Люди же привыкли оперировать суммой, которая выплачена им на руки, то есть уже после того, как работодателем (налоговым агентом) произведён налоговый платеж из начисленной работнику заработной платы.

Для получения более полной картины о дифференциации заработной платы  раз в два года проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение по итогам за апрель. По данным последнего наблюдения за апрель 2021 года 54,6 процента работников обследованных организаций региона (без субъектов малого предпринимательства) имели заработную плату выше 55 тысяч рублей.

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