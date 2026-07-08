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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 12:30

В Мурманской области самым «урожайным» месяцем по рождаемости стал март, а среди дней недели лидирует пятница

В Заполярье за пять месяцев текущего года 1511 северянок и 1522 малыша получили услуги по родовым сертификатам. Отделение СФР по Мурманской области перечислило учреждениям здравоохранения около 18 млн рублей за медицинскую помощь, оказанную беременным женщинам и новорожденным детям в первый год жизни.

За пять месяцев в заполярных семьях, воспользовавшихся родовым сертификатом, родились 791 мальчик и 731 девочка. Мамами двойняшек стали 22 жительницы региона.

Как и в предыдущие годы, в регионе сохраняется тенденция к рождению вторых и последующих детей. Познать радость материнства в третий раз решились 300 женщин, а родить четвертого и более – 123. Основные параметры маленьких северян по росту в среднем составили 51,67 см, по весу 3,41 кг. Самым «урожайным» месяцем по рождаемости стал март, среди дней недели лидирует пятница.

Родовый сертификат — это электронный документ, который формируется при первом визите в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. Для его оформления будущей маме необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. После того как документ будет сформирован, сведения о нем станут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

Сейчас номинал родового сертификата составляет 12000 рублей. Обналичить выделенные средства невозможно, они перечисляются напрямую медучреждениям на лицевые счета.

Если женщина наблюдается на платной основе, сертификат не формируется. ОСФР по Мурманской области оплачивает услуги, предоставленные только в рамках ОМС.

При многоплодной беременности роженице полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на женщину, а не на ребёнка.

«За 20 лет программа родовых сертификатов доказала свою востребованность. Она помогает будущим мамам получать необходимую медицинскую помощь в период беременности и после рождения ребёнка, а медицинским организациям — направлять дополнительные средства на повышение качества оказываемых услуг», — отметил управляющий Отделением СФР по Мурманской области Вадим Корнов.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или в ближайшую клиентскую службу регионального отделения.

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