В Мурманской области счастливыми мамами двойняшек стала 91 северянка

Ежегодно в последнее воскресенье ноября практически во всех странах мира отмечают один из самых светлых и добрых праздников – День матери.

Материнство считается одним из важнейших этапов в жизни женщины. Как сообщает Мурманскстат, уровень рождаемости в Мурманской области в 2020 году составил 8,8 родившихся на 1000 человек населения, в целом по России – 9,8. Средний возраст матери в нашем регионе при рождении детей – 29,1 года, общероссийский показатель – 28,8 лет.

В 2020 году в Мурманской области родились 6514 детей. Первыми в семье появились на свет 2386 малышей, вторыми – 2581, третьими и последующими – 1544 ребёнка.

Счастливыми мамами двойняшек стала 91 женщина.

С января по сентябрь 2021 года в Мурманской области родились 4512 малышей, что на 6,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.