В Мурманской области сданы первые общественные территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

В Мурманской области завершены работы по благоустройству на двух общественных территориях в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Подрядчики справились с задачей в срок на объектах: сквер Заполярном (ул. Ленина, 2, 4 и 6) и капитальный ремонт покрытия деревянного тротуара с элементами благоустройства в Умбе (ул. Кирова).

В Заполярном теперь появилось новое удобное место для комфортного отдыха всех групп населения. Уложено новое покрытие, установлены удобные скамейки и малые архитектурные формы.

«Сегодня многие жители Заполярного изменили привычные маршруты прогулок, чтобы пройти по улице Ленина и посмотреть, как преобразился сквер у домов 2, 4 и 6, – отметила председатель Совета депутатов Печенгского округа Любовь Черепанова, – после завершения работ эта историческая часть города, где были построены первые каменные дома, приобрела ухоженный вид. «Формирование комфортной городской среды» – значимая программа. Люди должны жить в комфортных условиях. Очень важно, что они сами могут активно участвовать в процессе обсуждения благоустройства конкретных объектов».

В Умбе подрядчик полностью реконструировал деревянный тротуар, который теперь стал местным променадом. Здесь удобно гулять, вдоль маршрута установлены скамейки и урны. Прочные натуральные материалы сделают его службу достаточно долгой.

«Посёлок преображается, за последние два года много было сделано в этом направлении, чтобы жители чувствовали себя здесь комфортно и уютно. Не говоря уже о гостях, ведь Терский район, как и Кандалакшский, был, есть и будет привлекательным для туристов, – подчеркнула Ирина Просоленко, первый заместитель главы Кандалакшского района, – реконструкция же тротуара радует тем, что сохранён изначальный, исторический облик мостовой, и она выполнена из экологичных материалов. Это уже неотъемлемая часть поселкового пейзажа».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 2021 году в Мурманской области будут благоустроены 16 общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, реализуются 8 проектов-победителей и три проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.