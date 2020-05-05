В Мурманской области сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы в Шереметьево

В Мурманской области вспоминают жертв страшной трагедии в аэропорту Шереметьево. Сегодня во всех храмах региона состоялись заупокойные литии по усопшим. В приходе церкви Святой Елены её провёл митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. В службе принял участие губернатор Андрей Чибис.

Позже глава региона возложил цветы к памятнику жертвам интервенции в сквере на улице Ленинградской. Монумент в мурманском гайд-парке на многие дни стал местом памяти и скорби, куда тысячи северян в прошлом году несли гвоздики, свечи и детские игрушки.

Как пишет администрация города Мурманска и Совет депутатов областного центра, «эта авиакатастрофа сплотила мурманчан, перед лицом общей беды проявились лучшие качества присущие жителям Кольского Заполярья: сострадание, стойкость, желание помочь своим ближним.

Слова поддержки в те трагические дни поступали из самых разных уголков России и мира. Искреннее спасибо всем, кто помогал пережить эту страшную катастрофу.

Выражаем свои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных, близких, друзей и коллег. Память об этой трагедии будет всегда жива в наших душах и сердцах».

Напомним, ровно год назад, 5 мая, авиалайнер «Suhoi Superjet-100» выполнял плановый рейс SU 1492 по маршруту Москва - Мурманск. Самолёт был вынужден вернуться в столичный аэропорт из-за технических неполадок. Во время посадки он получил повреждения, ставшие причиной рокового пожара. В результате лайнер частично сгорел. Авиакатастрофа унесла жизни 41 человека, в списке погибших - 26 жителей Мурманской области.