В Мурманской области семь представителей сильного пола переступили столетний рубеж

Специально ко Дню защитника Отечества специалисты Мурманскстата представили информацию о виновниках праздника.

В Мурманской области на начало 2021 года проживали 352,9 тысячи мужчин, что составляет 48 процентов от общей численности населения региона. Каждый восьмой мужчина находился в призывном возрасте.

Будущему поколению предстоит принести присягу Родине. В Мурманской области численность мальчиков и подростков в возрасте от 0 до 17 лет составляла 78,0 тысячи человек, или 22 процента от общей численности мужского населения.

Слово «ветеран» происходит от латинского «veteranus», что обозначает «старый солдат, воин». В области проживает 114,8 тысячи мужчин в возрасте 46 лет и старше (32 процента от общей численности мужчин). Также в нашем северном регионе имеются мужчины-долгожители: 267 из них достигли возраста 90 лет и старше, а ещё семь представителей сильного пола переступили столетний рубеж.