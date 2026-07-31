В Мурманской области семьи с новорожденными получат сертификаты на фотосессию

В Мурманской области каждая семья, в которой родится малыш получит сертификат на профессиональную фотосессию на 5000 рублей.

«Первые месяцы с малышом — особенное время. Мы хотим, чтобы в каждой семье была возможность запечатлеть одно из самых трогательных воспоминаний это первые месяцы жизни ребёнка. Кроме того, это и финансовая поддержка профессиональным фотографам. Компенсацию за оказанную услугу получат специалисты, которые попадут в реестр», — уточнила заместитель губернатора Александра Кондаурова на заседании правительства Мурманской области.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, планируется, что такая мера будет запущена уже осенью и станет частью комплексного губернаторского проекта «На Севере — малыш». Она дополнит уже действующие эффективные инструменты поддержки семей, такие как «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному», «Сертификат молодожёнов» и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571924/#&gid=1&pid=1