В Мурманской области семьям участников спецоперации будут выплачивать единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым семьи участников специальной военной операции получат единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, новая мера поддержки распространяется на семьи участников специальной военной операции, воспитывающих первоклассников, а также детей, которые пойдут в первый класс в будущем году. Выплата не зависит от уровня дохода семьи.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, назначение и выплата пособия, размер которого с 1 октября 2023 года составляет чуть более 5,2 тысячи рублей, производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приёмному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка-первоклассника и ребёнка, который пойдёт в первый класс в 2024 году.

Напомним, что данная мера распространяется на многодетные семьи вне зависимости от уровня обеспеченности, а также на семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.