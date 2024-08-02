В Мурманской области сервис «Наличные на кассе» работает в 203 торговых точках, 16% из которых находятся в сельской местности
Делая покупки в магазине, можно попросить кассира снять сумму не более 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц со своей банковской карты.
Узнать, доступна ли услуга в магазине, можно по надписи на терминале оплаты или непосредственно у кассира. Чтобы снять деньги, человеку нужно сделать любую покупку. Перед оплатой необходимо предупредить продавца, какую сумму вы хотите получить наличными. Деньги будут включены в общий чек. После оплаты кассир выдаст нужную сумму.
Услугу оказывают крупные сетевые супермаркеты и автозаправочные станции. Указанный сервис позволяет повысить доступность финансовых услуг в отдалённых и малонаселённых пунктах, где нет иных способов получения наличных (отсутствуют офисы банков и банкоматы). Предпринимателям сервис помогает повысить популярность и проходимость торговой точки, а также снизить объёмы инкассации.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/