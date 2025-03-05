В Мурманской области сформирован перечень дорог, которые отремонтируют в этом году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

При формировании перечня участков дорог для ремонта в первую очередь рассматривали те, по которым были обращения горожан, а также по итогам выездных мероприятий при участии представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и представителей администрации города Мурманска, а также по результатам инструментальной диагностики дорог.

Так, в этом году в Мурманске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать участок Кольского проспекта (от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому), а также проезд Нагорный в Первомайском административном округе.

В Ленинском округе отремонтируют достаточно протяжённый участок проспекта Героев-североморцев: от улицы Александрова до ж/д переезда (в сторону Североморска) и участок Верхнеростинского шоссе (от улицы Домостроительной до Восточно-объездной дороги), а также улицу Свердлова: от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхнеростинскому шоссе, с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4.

В дорожно-строительный период также запланированы дорожные работы в Октябрьском административном округе: улица Старостина (участки от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозёрной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира), участок улицы Полярные Зори (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса) и проезд Связи вдоль домов №11 и №13 по улице Старостина.

В перечень ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» также вошли и региональные дороги. В этом году будут отремонтированы выборочные участки автодороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами и Пиренга-Ковдор, участки автоподъезда к городу Апатиты, объездной автодороги Североморска, объездной автомобильной дороги Кандалакши, а также подъезд №1 автодороги Кола-Мурмаши. Кроме этого, дорожники продолжат приводить в нормативное состояние автодорогу Умба-Кандалакша.

Кроме этого, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» запланирован ремонт в 24 муниципалитетах нашего региона, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/