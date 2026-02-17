В Мурманской области сформирована эффективная система поддержки участников СВО и их семей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поднял приоритетный для регионального правительства вопрос о поддержке участников СВО и членов их семей.

«Как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин, всесторонняя забота о героях и их близких – наш безусловный приоритет. Мы гордимся мужеством и самоотверженностью бойцов, защищающих интересы России. Наш долг – обеспечить им и их семьям все необходимые условия для достойной жизни и скорейшей адаптации к мирной жизни после возвращения», – отметил губернатор.

В Мурманской области уже создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки, охватывающий все этапы – от заключения контракта до возвращения домой. Предоставляется финансовая помощь, поддержка в сфере образования, земельные участки, жилищные, налоговые и транспортные льготы, социальное обслуживание, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве и профессиональном образовании.

В рамках финансовой поддержки правительство Мурманской области обращает особое внимание на то, чтобы все, кому положена единовременная материальная помощь, получили её своевременно и в полном объёме. На сегодняшний день выплачено более 4,4 млрд рублей.

В части социального обслуживания расширен перечень услуг, социальную помощь получили порядка 200 граждан.

Проект «СВОя работа» – ключевой инструмент в сфере трудоустройства ветеранов. Уже трудоустроены 452 человека. Также трудоустроены 1057 членов семей. К участию в проекте активно привлекаются работодатели.

Большое внимание уделяется вопросу адаптации жилья, чтобы участники СВО, получившие тяжёлые травмы, жили в комфортных и доступных условиях. Из 68 заявок уже выполнено 58.

Важнейшая составляющая – психологическая помощь. Своевременная и качественная психологическая поддержка – это залог успешной адаптации ветеранов к мирной жизни. В регионе функционирует большое количество кабинетов медико-психологического консультирования, а также круглосуточные «телефоны доверия». Фонд «Защитники Отечества» оказал поддержку 674 гражданам в 2025 году. Главная задача – обеспечить доступность и качество психологической помощи для каждого, кто в ней нуждается. В Мурманске работает уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» для социальной адаптации и оздоровления участников СВО.

Большое значение имеет медицинская реабилитация: трёхэтапная система реабилитации обеспечивает участникам СВО все необходимые медицинские услуги. 48 участников СВО прошли курс реабилитации в подведомственных Министерству медицинских организациях за 2025 год.

С марта 2022 года по поручению губернатора Андрея Чибиса на базе партии «Единая Россия» начал работу гуманитарный центр «Север Помогает» по сбору необходимого для северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО. Он стал одним из самых масштабных, мощных волонтёрских движений региона.

«Есть вещи, которые невозможно измерить цифрами – это участие, поддержка и человеческое тепло. Но иногда именно цифры помогают увидеть масштаб единства людей. За почти четыре года к акции подключились десятки тысяч жителей региона, а многие объединились в волонтёрские организации в каждом муниципалитете Мурманской области – плетут сети, шьют, вяжут, изготавливают на 3д-принтерах важные детали для участия в боевых действиях, для медицинской помощи и реабилитации, оказывают помощь раненым в госпиталях»,– отметила исполняющая обязанности министра внутренней политики региона Эвелина Макарова.

На прошлой неделе было передано 260 коробок гуманитарной помощи для наших бойцов. Это строительные материалы, дизельные отопители, оптоволокно для дронов, маскировочные сети, армейские свечи, продукты, предметы личной гигиены. Всего в рамках акции «Север помогает» отправлено более 732 тонн груза.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных северян, партию «Единая Россия», волонтёров за помощь и отзывчивость. Расстояние между фронтом и домом измеряется не километрами – оно измеряется нашим участием, нашей готовностью помогать, нашим единством. Только вместе мы непобедимы!», – отметил губернатор.

С подробными докладами об основных мерах поддержки участникам СВО и поддержке передовой в рамках акции «Север помогает» на оперативном совещании выступили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и исполняющая обязанности министра внутренней политики региона Эвелина Макарова.

Фото: https://vk.com/video-219915644_456240534