В Мурманской области сформируют новый состав Общественной палаты на 2025-2028 годы

В соответствии с действующим региональным законодательством, выдвинуть кандидатов в состав Общественной палаты Мурманской области могут губернатор, Мурманская областная Дума, местные общественные объединения, зарегистрированные на территории региона. Общая численность членов регионального коллегиального органа составит 21 человек.

В соответствии со статьей 8 федерального закона от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты также обладают некоммерческие организации.

Подробный порядок выдвижения и перечень необходимых документов опубликован на сайте регионального правительства в разделе «Общественная палата».

Контактное лицо – Юрьева Ольга Алефтиновна, руководитель аппарата Общественной палаты Мурманской области, телефон (8152) 440-747.