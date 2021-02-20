В Мурманской области сформируют новый состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве
26 февраля начинается процедура формирования нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) при Правительстве Мурманской области. Соответствующее постановление от 18.02.2021 № 92-ПП подписано и опубликовано на официальном портале.
Совет создан в целях защиты прав и законных интересов саамов и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
В состав совета войдут представители саамских общин; регионального правительства, Общественной палаты Мурманской области из числа КМНС.
Заявления о включении представителей общин в состав Совета региональное министерство внутренней политики будет принимать до 10 апреля. К нему необходимо приложить следующие документы:
- протоколы (выписки из протоколов) общих собраний общин саамов о выдвижении представителя в состав Совета (с указанием фамилии, имени, отчества представителя);
- письменное согласие представителя общины саамов на включение в состав Совета.
Из числа кандидатур, предложенных общинами саамов, в состав Совета включат 9 представителей.
Документы принимают:
- лично, по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (выходные – суббота, воскресенье), обед - с 13.00 до 14.00; почтовым отправлением, г. Мурманск, просп. Ленина, 75.
Контактные телефоны: (8152) 486-930, (8152) 486-929, (8152) 486-589.
Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области действует с 2009 года. В настоящий момент формируется седьмой состав.
За годы своей работы он зарекомендовал себя успешной площадкой, где рассматриваются вопросы по наиболее важным для саамского народа направлениям.
Так, благодаря конструктивной совместной работе Совета с органами государственной власти в Красную книгу Российской Федерации внесены мурманская западная и мурманская восточная популяции дикого северного оленя, внесены изменения в границы Ловозерского района в части включения в него озера Умбозеро.