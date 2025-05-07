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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 17:30

В Мурманской области ситуация с пропуском паводковых вод и подготовкой к пожароопасному периоду – на особом контроле региональных органов власти

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в межведомственном совещании в формате ВКС под руководством первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина вопросу состояния законности при подготовке субъектов Российской Федерации к пожароопасному периоду в лесах и прохождению паводков в 2025 году.

Участие в ВКС приняли представители Минприроды России, МЧС России, Росприроднадзора, Рослесхоза, Россельхознадзора, Росводресурсов, прокуроры субъектов Российской Федерации, природоохранных прокуратур и представители региональных органов власти, прокурор Мурманской области Сергей Паволин, заместитель губернатора – министр юстиции Ксения Зинатуллина, заместитель губернатора – министр региональной безопасности Артём Долгов.

В рамках мероприятия прозвучали доклады регионов о принимаемых мерах по подготовке и профилактике, укомплектованности подразделений личным составом и техникой и других аспектах. Комментируя итоги ВКС, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что ситуация с пропуском паводковых вод и подготовка к пожароопасному периоду – на особом контроле региональных органов власти. По поручению главы Мурманской области подготовка к прохождению весеннего половодья ведётся в штабном режиме.

«В этом году мы отметили рекордный уровень выпавшего снега за последние 90 лет наблюдений, также наблюдаем температурные качели. Прогнозируемый ледоход стартует уже в мае. С этим учётом важно обеспечить постоянный мониторинг ситуации и своевременное реагирование. Специально созданный Штаб включает представителей всех ведомств и организаций, региональных и муниципальных органов власти, в тесном взаимодействии сформирован и проводится комплекс мероприятий с учётом оперативной информации о текущей ситуации», – подчеркнул Андрей Чибис. В период прохождения половодья штаб будет работать в оперативном ежедневном формате.

Напомним, в Мурманской области для отслеживания состояния рек и озёр задействованы 45 гидропостов, контроль ведётся с помощью спутникового мониторинга и современных систем «Водосброс» и «ГисВодИнфо». К работе готовы более пяти тысяч специалистов, 1550 единиц техники, 66 плавсредств и восемь единиц авиатехники, сформированы резервы финансовых и материальных ресурсов. Отдельное внимание уделяется состоянию дорог и мостовых сооружений: проводятся регулярные осмотры и обследования, ведется очистка водопропускных сооружений.

Также в регионе проведены все необходимые мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе установлены зоны авиационного обнаружения и наземного тушения лесных пожаров, утверждены маршруты, сроки и кратность авиапатрулирования, созданы межведомственные рабочие группы по контролю соблюдения запрета выжигания сухой растительности и обеспечению противопожарного обустройства территории. К оперативному реагированию готовы лесопожарные формирования, в том числе 5 авиационных отделений (Мурманское, Кандалакшское, Ковдорское, Умбское, Ловозерское) и 5 лесопожарных станций 1-го типа (Верхнетуломская, Печенгская, Апатитская, Зеленоборская, Алакурттинская). Формирования на 100% укомплектованы оборудованием и средствами тушения. Кроме того, проводятся контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. 

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в конце апреля Департамент лесного хозяйства по СЗФО провел внеплановую проверку готовности Минприроды Мурманской области к пожароопасному сезону 2025 года на землях лесного фонда, а также выездную оценку готовности лесопожарных формирований Мурманской авиабазы. По итогам проверки регион признан готовым к обеспечению пожарной безопасности в лесах Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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