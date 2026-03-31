В Мурманской области служба занятости охватила поддержкой 98% приоритетных работодателей

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области оказывает государственную поддержку предприятиям, входящим в перечень приоритетных отраслей региона, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры». На сегодняшний день поддержку получили 43 из 44 предприятий, таким образом, показатель охвата, используемый для оценки работы службы занятости, в Заполярье превысил 98%. Отметим, что каждый работодатель учитывался единожды в год, что отражает реальный уровень партнёрства бизнеса и центров занятости.

Одна из ключевых мер поддержки реализуется в рамках национального проекта «Кадры» — это программа «Мобильность 2.0». Государство компенсирует компаниям затраты на привлечение специалистов из других регионов и отдалённых муниципалитетов. В частности, эту программу использовали на предприятиях Объединённой судостроительной корпорации, в филиале «СРЗ «Нерпа», в филиале «35 СРЗ». Благодаря программе на заводы приехали квалифицированные специалисты из Курганской, Нижегородской и Архангельской областей — слесари-судоремонтники, изолировщики, инженер-технолог третьей категории.

Для поддержки предприятий в регионе также предусмотрены федеральная субсидия до 200 тысяч рублей и региональный грант 150 тысяч рублей на оснащение рабочих мест для инвалидов, а также бесплатное обучение под вакансию.

Помимо этого, работодатели могут получить субсидии на зарплату при трудоустройстве льготных категорий граждан: до 116 тысяч рублей за три месяца, для инвалидов — до 232 тысяч рублей за шесть месяцев.

Среди доступных мер поддержки Кадрового центра Мурманской области также есть подбор персонала с проведением ярмарок вакансий и рекрутинговых туров. Так, для Ковдорского ГОКа тур собрал более 150 соискателей. По итогам мероприятий эффективность отбора кандидатов на вакансии повысилась в 7 раз. АО «Мурманэнергосбыт» провело тур сразу в девяти муниципальных образованиях. Это позволило не только закрыть текущую потребность в персонале, но и сформировать кадровый резерв на перспективу.

«В 2025 году специалисты Кадрового центра «Работа России» предоставили более 8,4 тысячи мер поддержки по подбору кадров, помогли закрыть потребности свыше 8 тысяч раз, а по массовым вакансиям провели более 15 тысяч успешных подборов. Эти цифры — лучшее доказательство эффективности нашего партнёрства», — отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, по итогам IV квартала 2025 года Кадровый центр «Работа России» Мурманской области занял первое место во всероссийском рейтинге управляющих центров службы занятости. Также Мурманская область сохранила первое место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в пятёрку лидеров страны по качеству работы службы занятости.

