В Мурманской области смягчат условия присвоения звания «Ветеран труда» для оленеводов

Вчера на заседании Мурманской областной Думы принят в первом чтении и в окончательной редакции законопроект «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области».

Законопроектом вносятся изменения в закон в части, касающейся распространения права присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» на всех лиц независимо от национальности, проработавших в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих оленеводства на территории Мурманской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для саамов условия присвоения звания останутся прежними: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, работающих в сфере оленеводства, а также для охотников и рыболовов.

Принятие закона имеет социальную значимость, так как позволит расширить круг лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Мурманской области» и получение соответствующих мер социальной поддержки.

Для лиц, имеющих звание «Ветеран труда Мурманской области», законом установлены следующие меры социальной поддержки:

– ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая);

– компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года);

– единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области.